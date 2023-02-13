В Татарстане фонд развития промышленности возглавил Марат Бухараев

Данный фонд будет содействовать развитию инфрастурктуры для промышленности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане создали АО "Фонд развития промышленности". Его гендиректором назначили Марата Бухараева, сообщает пресс-служба Минпромторга региона.

По словам Бухараева, одна из основных задач организации - стать для компаний республики единым окном по всем мерам государственной поддержки. Также фонд должен содействовать развитию инфраструктуры для промышленности.

Кроме того, задачей новой структуры станет решение вопросов внешнеэкономической деятельности. К ним относятся отработка логистических маршрутов, поиск экспортных рынков сбыта и организация поставок оборудования по параллельному импорту.

Отметим, председателем совета директоров структуры стал министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

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