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НовостиОбщество13 февраля 2023 12:54

В Татарстане фонд развития промышленности возглавил Марат Бухараев

Задачей новой структуры станет решение вопросов внешнеэкономической деятельности
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Данный фонд будет содействовать развитию инфрастурктуры для промышленности.

Данный фонд будет содействовать развитию инфрастурктуры для промышленности.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане создали АО "Фонд развития промышленности". Его гендиректором назначили Марата Бухараева, сообщает пресс-служба Минпромторга региона.

По словам Бухараева, одна из основных задач организации - стать для компаний республики единым окном по всем мерам государственной поддержки. Также фонд должен содействовать развитию инфраструктуры для промышленности.

Кроме того, задачей новой структуры станет решение вопросов внешнеэкономической деятельности. К ним относятся отработка логистических маршрутов, поиск экспортных рынков сбыта и организация поставок оборудования по параллельному импорту.

Отметим, председателем совета директоров структуры стал министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

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