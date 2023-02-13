Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 11:55

К концу недели в Татарстане похолодает до минус 20 градусов

Пока же в республике по-прежнему тепло
Роман ЕФРЕМОВ
Погода изменится 18 февраля

Погода изменится 18 февраля

Фото: Роман ЕФРЕМОВ

Татарстан в эти находится в поле пониженного давления - на большинстве территорий республики идет слабый снег, температура составляет -5..-8 градусов.

Как сообщили в Гидрометцентре РТ, в ближайшие три дня погода в республике будет формироваться под влиянием периферии перемещающегося по южным широтам циклона. Синоптики обещают небольшой снег, возможно, слабую метель. Температура 14 февраля ночью понизится до -5..-10 градусов, днем ожидается -1..-6 градусов. В среду, 15 февраля, ночью будет -7..-12 градусов, днем -4..-9 градусов.

Согласно предварительному прогнозу метеорологов, похолодание ожидается в субботу, 18 февраля. Температура в этот день может опуститься до -20 градусов.