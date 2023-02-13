Спортсмены Татарстана завоевали «золото» в Первенстве России по лыжным гонкам среди юниоров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Тюменью завершилось Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров. Соревнования шли четыре дня. В командном зачете с 2 443 очками первое место заняла команда спортсменов из Татарстана. Второе место завоевали лыжники из Санкт-Петербурга (2 149,5 очка) , а на третью ступень пьедестала вступили спортсмены из Свердловской область с 1 946 очками.

- Поздравляем наших юниоров, их тренеров и всю команду! Следует учесть особенность этого сезона, которая добавила весу всем победам и медалям. Прежде в период проведения Первенства России все сборники были на подготовке к Первенству мира и не участвовали в гонках, а в этом сезоне на старт вышли все сильнейшие лыжники этого возраста. Поэтому радость побед двойная! Кубок Первенства и Диплом едут в Казань! – заявили в Федерации лыжных гонок Татарстана.