Данная развязка позволит разгрузить тракт и увеличить скорость выезда с территории поселков и жилых комплексов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани специалисты заканчивают проектирование развязки на Мамадышском тракте. Об этом на "деловом понедельнике" сообщил глава администрации Советского района города Роман Фатхутдинов.

По словам чиновника, этот проект является важным для жителей комплексов "Светлая долина", "Лето", "Нокса парк", "Грин", а также других жилых массивов. Развязка позволит разгрузить тракт и увеличить скорость выезда с территории поселков и жилых комплексов.

Напомним, причиной строительства дорожной развязки на Мамадышском тракте являются пробки. Для улучшения движения там еще появятся разворотные петли и путепровод.

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