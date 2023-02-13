Жительница Набережных Челнов родила ребенка в 54 года

В городе становится больше многодетных семей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Набережных Челнов стала мамой в 54 года. Она стала самой возрастной женщиной, родившей ребенка в 2022 году. Самым взрослым отцом стал 63-летний мужчина. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Равиля Зарипова.

В 2022 году в городе зарегистрировано рождение 6320 малышей, это на 4% меньше по сравнению с 2021 годом. Увеличивается в городе количество многодетных семей. За прошлый год в 253 семьях родился четвертый ребенок, в 52 семьях – шестой, в одной семье восьмой, еще в одной – девятый.

В 358 случаях дети рождались у одиноких матерей. В 140 случаях один или оба родителя были иностранцами. Чаще всего ими становились жители Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана. Из стран дальнего зарубежья родителями в Набережных Челнах стали граждане Египта, Турции, Индонезии, Китая.