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НовостиОбщество13 февраля 2023 11:52

В Казани приобретут 25 новых троллейбусов

За 2022 год этим видом транспорта воспользовались 22,2 миллиона пассажиров
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Троллейбусами за прошлый год воспользовались 22,2 миллиона человек. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Троллейбусами за прошлый год воспользовались 22,2 миллиона человек. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В 2023 году в Казани приобретут 25 троллейбусов. Ранее сообщалось о том, что износ парка этого вида транспорта составляет 58%.

Покупка будет приурочена к 75-летию открытия троллейбусного движения в столице Татарстана. Об этом рассказал гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков на "деловом понедельнике" в городской мэрии.

Напомним, в прошлом году общественным транспортом Казани воспользовался 221 миллион пассажиров. При этом на троллейбусах передвигались 10% от этого числа – 22,2 миллиона.

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