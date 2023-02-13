За год рестораторы Татарстана заработали 54,7 миллиарда рублей

Самым прибыльным месяцем для рестораторов стал декабрь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 2022 год рестораторы Татарстана заработали 54,7 миллиарда рублей. Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Согласно исследованию, самым прибыльным месяцем для рестораторов стал декабрь. Тогда они заработали 5,5 миллиарда рублей. Это на 7,1% выше, чем за тот же месяц прошлого года.

Отметим, отчет включает в себя оборот ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания.

Напомним, в декабре 2022 года рестораторы Казани зафиксировали снижение выручки на 15%. Тогда одной из причин этого они называли снижение потребительского спроса.

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