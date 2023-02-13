Укравших из следственного комитета Татарстана сейф с 15 миллионами рублей приговорили к 9 годам колонии

По решению суда виновные будут отбывать свой срок в исправительном учреждении общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот понедельник, 13 февраля, Вахитовский районный суд Казани признал трех жителей Татарстана виновными в краже сейфа из здания следственного комитета республики. В железном ящике находилось около 15 миллионов рублей, изъятых в качестве вещдоков, и материалы уголовного дела.

В итоге похитителей приговорили к 9 годам колонии общего режима – по три года каждому. С учетом того, что все они находились под стражей в камере СИЗО с октября 2021 года, то им зачтут этот срок, и они выйдут на свободу раньше.

Напомним, дерзкая кража произошла чуть более года назад. Тогда в Казани под покровом ночи подъехали к зданию четвертого отдела по особо важным делам следственного комитета Татарстана подъехал легковой автомобиль. Из него вышли люди в масках. Они закрасили объективы камер наблюдения из аэрозольных баллончиков и проникли внутрь. Пробрались на второй этаж в определенный кабинет – их целью был сейф. Они похитили металлический ящик, в котором находились миллионы и материалы уголовного дела, и скрылись на машине. Вскоре их вычислили по записям с дорожных камер. Похитители сейфа решили скрыться в Альметьевске, где троих в итоге и задержали правоохранители. Вот только при них была только часть украденных денег. Они указали на двух своих подельников мол один это следователь, а второй взял на хранения почти все миллионы и был таков.

Следователя тут же нашли, он почти успел выехать на своей машине за пределы Татарстана. Его вернули в Казань и так же, как и остальных, отправили под стражу, то есть в камеру СИЗО. Кстати, возбужденное в отношении его уголовное дело рассматривается отдельно, от троих задержанных. Те, кстати, до конца утверждали, что знать не знали, что это за здание и что в сейфе хранится такие огромные деньги. Последние, как и пятого подельника, найти до сих пор не удалось.

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