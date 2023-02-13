Всего в казанском метро курсируют 15 подвижных составов. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани в 2022 году метро воспользовались 30,5 миллиона пассажиров. Это на 10% больше, чем в 2021 году (27,8 миллиона пассажиров). Об этом на утреннем совещании сообщил гендиректор МУП "Метроэлектротранс" Айдар Абдулхаков.

По словам руководителя, всего в казанском метро курсируют 15 подвижных составов. Из них у пяти колеса изношены на 100%. В связи с этим в 2023 году колесные пары планируют обновить. Также в планах на станции метро "Кремлевская" запустить эскалаторы. Они там не работают уже с 2005 года.

Напомним, в Казани на строительство первого участка второй линии метро выделили еще 926,7 миллиона рублей. Средства были направлены из бюджета республики.

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