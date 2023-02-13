В Набережных Челнах появились жители с отчествами Екатеринович и Татьяновна

Некоторые из горожан пожелали сменить неблагозвучную, по их мнению, фамилию Фото: Олег УКЛАДОВ

Двое жителей Набережных Челнов взяли себе отчество по имени матери. Так, один из горожан стал Екатеринович, другая – Татьяновна. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Равиля Зарипова. В качестве причины такого решения она назвала нежелание носить отчество от имени отца, который не принимал участие в воспитании ребенка.

В целом за прошлый год изменить фамилию, имя или отчество пожелали 545 жителей Набережных Челнов. Это на 23% больше, чем годом ранее. Среди них 101 мужчина и 444 женщины.

Среди примеров, которые перечислила Зарипова, была девушка Миляуша, ставшая Миленой, парень Айрат, сменивший имя на Аарон. Кроме этого, Ролан стал Хантером, Юлия – Тамилой, Ирина – Миланой, Рамиль – Даудом, Сергей – Мироном.

Некоторые из горожан пожелали сменить неблагозвучную, по их мнению, фамилию – Попков, Лысяк, Махиня, Ошибкина.

Ранее мы сообщали, что житель Набережных Челнов взял имя канадского актера Райана Гослинга.

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