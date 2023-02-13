Просто хотели помочь: женщин незаслуженно обвинили в подкидывании бездомных котят

Все котята уже пристроены Фото: принтскрин видео.

Жители Набережных Челнов обвинили двух горожанок в том, что те подкинули в подъезд котят. Якобы женщины оставили животных на произвол судьбы. Соответствующий пост появился в соцсети. Позже выяснилось, что челнинки, наоборот, пытались спасти котят.

В соцсетях опубликовали видео, как две женщины заходят в подъезд с коробкой, позже жильцы обнаружили в этой коробке брошенных животных. Оказалось, что горожанки оставили котят здесь лишь на время.

- Я являюсь одной из женщин на видео. Котят мы подобрали на улице возле третьего подъезда дом 33/4. Кто-то выбросил их. Я их занесла в офис, в котором работаю в этом же доме, - сообщила женщина. – Мы написали в разные чаты, сообщество помощи бездомным.

Челнинка рассказала, что одного котенка забрали сразу, еще одного – ближе к вечеру. Все это время животные находились в офисе.

- Так как некуда было девать оставшихся, с коллегой занесли их в тот же подъезд, возле которого нашли их. Обеспечили едой, молоком и подстилкой. Попросили дворника не выносить на улицу. Позже остальных котят забрал волонтер на передержку, - объяснила женщина.

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