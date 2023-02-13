Установка камер будет осуществляться в рамках проекта "Безопасный город". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнекамске в 2023 году установят 170 камер видеонаблюдения. Благодаря им появится возможность в онлайн-режиме отслеживать безопасность на улицах города. Об этом на "деловом понедельнике" сообщил мэр города Рамиль Муллин.

По словам градоначальника, установка камер будет осуществляться в рамках проекта "Безопасный город". Это связано с наличием территорий, где фиксируются высокие показатели наезда на пешеходов. Так, в городе показатель качества и безопасности дорог находится на уровне 70%. В ближайшие годы планируют поднять его до 85%.

Напомним, в Казани на десяти нерегулируемых переходах, то есть без светофоров, начнут устанавливать комплекс фото- и видеофиксации для выявления водителей, которые не пропускают пешеходов. Также для снижения аварийности на дорогах республики рассмотрят и вариант внедрения дронов.

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