В Нижнекамске представили нового начальника отдела следственного комитета

Дмитрий Филлин ранее занимал должность исполняющего обязанности руководителя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новым начальником следственного отдела СУ СКР по Татарстану в Нижнекамске назначили Дмитрия Филина. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности руководителя. Об этом на "деловом понедельнике" сообщил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Ранее начальником следственного отдела был Константин Ачаев. Муллин поблагодарил его за трудовую деятельность и пожелал успехов в его дальнейших начинаниях.

Кроме того, назначили нового руководителя межрайонного отделения Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Нижнекамского подразделения. Им стала Ольга Михайлова. До этого она работала в системе ЖКХ.

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