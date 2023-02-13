В Марий Эл в новостройках квартиры подорожали на 7,3%

В ПФО в конце прошло года меньше всего выросли цены на квартиры в Оренбургской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Марий Эл в новостройках квартиры в IV квартале 2022 года подорожали на 7,3% по сравнению с предыдущим кварталом. За аналогичный период цена на вторичном рынке выросла на 1%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Маристата.

Согласно исследованию, квадратный метр жилья на первичном рынке обошелся в 62,5 тысячи рублей. Стоимость квадратного метра вторичного жилья составляет 59,9 тысячи рублей.

В Приволжском федеральном округе в конце прошло года меньше всего выросли цены на квартиры в Оренбургской области. Так, там стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках составила 61,7 тысячи рублей. А самая высокая цена зафиксирована на первичном и вторичном рынках в Татарстане. Жителям покупка одного квадратного метра обошлась в 134,3 тысячи рублей и 132,2 тысячи рублей соответственно.

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