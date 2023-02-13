В декабре 2022 года в Татарстане количество регистраций браков выросло на 9,9%

Татарстана стал лидером в Приволжском федеральном округе по количеству браков, заключенных в декабре 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В декабре 2022 года в Татарстане зарегистрировали 1 954 брака. Это на 9,9% больше, чем за тот же месяц 2021 года (1 778 пар). Соответствующие данные опубликованы на сайте Росстата.

Согласно исследованию, всего в Приволжском федеральном округе за декабрь 2022 года брачный союз заключили 13,3 тысячи раз. По сравнению с аналогичным месяцем 2021 года их количество выросло на 21,9%.

Кроме того, Татарстана стал лидером в Приволжском федеральном округе по числу браков, заключенных в декабре 2022 года. Также в топ-3 вошли Башкортостан (1 954 поженившихся пары) и Самарская область (1 524 пары). А на последней строчке оказалась Мордовия, там вступили в брак лишь 189 пар.

Напомним, в 2022 году в Казани было зарегистрировано 12 668 браков. Это на 9,5% больше по сравнению с 2021-м.

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