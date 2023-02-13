Отключение электричества в четырех комплексах Челнов могло произойти по вине застройщика

Без электроэнергии горожане были два часа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев доложил мэру города Наилю Магдееву об инциденте с отключением электричества в нескольких комплексах города.

- В районе застройки 19-го комплекса произошло замыкание на кабельной линии, которую обслуживает застройщик. Это привело к необходимости переключения наших городских линий, что было произведено в течение двух часов. Для того, чтобы не оставались без света 17, 18, 20 и 21 комплексы. Сейчас разбираемся с застройщиком, почему это произошло, - объяснил Зуев.

Наиль Магдеев поручил детально изучить ситуацию с привлечением необходимых специалистов.

- Я читал, что застройщик не считает себя причастным к этим делам почему-то. Объективно разберитесь, у каждого происшествия есть фамилия, имя и отчество. Просто так ничего не бывает. Застройщики не должны ухудшать нам качество жизни. Я жду доклада с результатами расследования, - сказал мэр.

Напомним, инцидент с отключением электричества в нескольких микрорайонах Набережных Челнов произошел 6 февраля.

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