Самым пожилым женихом в Набережных Челнах стал 83-летний мужчина

Пик свадеб пришелся на август Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах самым пожилым женихом за прошлый год стал 83-летний мужчина, а невестой – его 74-летняя избранница. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Равиля Зарипова.

Пик свадеб пришелся на август – 482 регистрации. Меньше всего было в мае – 132. Самой популярной стала зеркальная дата 22.07.2022, в этот день зарегистрировано 53 брака.

- Также популярными у молодоженов были 22 февраля и 22 сентября, - уточнила Зарипова.

Многие челнинцы креативно подходили к проведению главного в жизни торжества. К примеру, одни из молодоженов устроили байкерскую свадьбу – кортеж состоял из мотоциклов. Была и свадьба в стиле велоралли, будущие супруги и гости приехали во Дворец торжеств на велосипедах.