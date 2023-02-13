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НовостиОбщество13 февраля 2023 5:13

Житель Набережных Челнов официально взял имя канадского актера Райана Гослинга

С этим вопросом он обратился в управление ЗАГС
Роман ЕФРЕМОВ
За год 545 челнинцев захотели изменить имя, фамилию или отчество

За год 545 челнинцев захотели изменить имя, фамилию или отчество

Фото: Олег УКЛАДОВ

Один из жителей Набережных Челнов сменил имя на Райан Гослинг – так зовут популярного канадского актера. А челнинка захотела взять имя и фамилию любимой поэтессы – Марины Цветаевой. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Равиля Зарипова.

- Я знаю, что в жизни от этого ничего существенно не изменится, но я получила моральное удовлетворение, - процитировала слова жительницы Набережных Челнов начальник ЗАГСа.

Всего за прошлый год 545 челнинцев обратились в управление, чтобы изменить имя, фамилию или отчество.