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НовостиНедвижимость13 февраля 2023 4:56

Мэр Набережных Челнов поручил не использовать реагенты на дорогах без необходимости

Они актуальны только после снегопадов, напомнил Наиль Магдеев
Роман ЕФРЕМОВ
Некоторые жители республики жалуются на частое использование дорожных реагентов

Некоторые жители республики жалуются на частое использование дорожных реагентов

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Набережных Челнах продолжается работа по чистке дорог от снега. Ежедневно на смену выходят 80 рабочих и 130 единиц техники. Об этом на совещании в мэрии сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Основной акцент сейчас уделяется местным проездам и остановкам общественного транспорта. Использование реагентов на дорогах приносят положительный результат в плане предотвращения ДТП, доложил Зуев.

- Я посмотрел сегодня утром – дороги сухие. Если нет необходимости, дороги не проливаем. Когда снегопады – проливаем, - прокомментировал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.