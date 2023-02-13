Мэр Набережных Челнов поручил не использовать реагенты на дорогах без необходимости

Некоторые жители республики жалуются на частое использование дорожных реагентов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Набережных Челнах продолжается работа по чистке дорог от снега. Ежедневно на смену выходят 80 рабочих и 130 единиц техники. Об этом на совещании в мэрии сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Основной акцент сейчас уделяется местным проездам и остановкам общественного транспорта. Использование реагентов на дорогах приносят положительный результат в плане предотвращения ДТП, доложил Зуев.

- Я посмотрел сегодня утром – дороги сухие. Если нет необходимости, дороги не проливаем. Когда снегопады – проливаем, - прокомментировал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.