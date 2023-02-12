Рустам Гатин вернулся из Лисичанска и организовал полевую кухню на фестивале в Татарстане

Волонтер отмечает, что у его команды все хорошо, все живы и здоровы. Фото: скриншот

Бизнесмен из Набережных Челнов Рустам Гатин, который вместе со своей командой организовал полевую кухню для жителей Лисичанска, ненадолго вернулся в родной город. В это воскресенье, 12 февраля, он угощал гречкой местных жителей на реконструкции Сталинградской битвы.

Гатин пробудет в Татарстане до конца февраля. Волонтер отмечает, что у его команды все хорошо, все живы и здоровы. Параллельно, пока он работает в Набережных Челнах, за 1 700 километров в Лисичанске раздается пять тысяч порций мирным жителям. Видео с Рустамом Гатиным выложила в свой telegram-канал пресс-секретарь градоначальника Римма Мухаметзянова.

Напомним, ранее корреспондент «КП-Казань» поговорила с Рустамом Гатиным о том, как планировалась и реализовывалась идея полевой кухни в ЛНР, и как обстоят дела сейчас.

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