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НовостиОбщество12 февраля 2023 13:24

В Йошкар-Оле 15 февраля пройдет праздник православной молодежи "Сретенские забавы"

Начнется мероприятие в 13.00
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В программе ожидаются выступления творческих коллективов, богатырские игры и конкурсы. Фото: пресс-служба Йошкар-Олинской епархии

В программе ожидаются выступления творческих коллективов, богатырские игры и конкурсы. Фото: пресс-служба Йошкар-Олинской епархии

В День православной молодежи, 15 февраля, жителей и гостей республики приглашают на традиционные "Сретенские забавы" в Царевококшайский кремль. Организуют праздник Йошкар-Олинская епархия и Комитет молодежной политики Марий Эл.

Старт мероприятия в 13.00, вход свободный. В программе ожидаются выступления творческих коллективов, богатырские игры, конкурсы, народные игры, чай из самовара с угощениями, сообщает пресс-служба Йошкар-Олинской епархии.

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