Снижение смертности в целом отмечается во всех регионах Приволжского федерального округа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В декабре 2022 года смертность в Татарстане сократилась на 12,7%. За месяц умерло 3,8 тысячи человек, когда за аналогичный период 2021 года этот показатель был равен 4,4 тысячи татарстанцев.

При этом в республике появились на свет свыше 3,1 тысячи человек, что на 8,7% меньше, чем в позапрошлом году. Снижение смертности в целом отмечается во всех регионах Приволжского федерального округа. Такую статистику приводит Росстат.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане почти на четверть снизилась младенческая смертность.

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