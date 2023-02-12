Моабитские тетради - сборник стихов, написанный Мусой Джалилем в годы Великой отечественной войны, в нацистском плену. Фото: пресс-служба Национального музея Татарстана

В день рождения татарского поэта Мусы Джалиля, 15 февраля, в Национальном музее Татарстана покажут оригинальную рукопись "Моабитских тетрадей" в рамках традиционного "Дня подлинника". Ценнейший экспонат можно увидеть только раз в год.

Начнется мероприятие в 11.30 с возложения цветов к памятнику Джалиля у Казанского кремля. Далее "День подлинника" с 12.00 до 13.00 продолжится в Национальном музее Татарстана. В программе - выступление пианиста Эльмиры Низамовой, приветствия официальных лиц и деятелей культуры, чтение стихов и торжественный вынос Моабитских тетрадей.

Закончится мероприятие фрагментом музыкально-литературной композиции "Муса. Моабит", которую исполнят актеры ТЮЗа им. Кариева. Вход в музей с 12.00 до 13.00 будет свободным, в другие часы - по билетам, сообщает пресс-служба музея.

СПРАВКА КП

Моабитские тетради - сборник стихов, написанный татарским поэтом Мусой Джалилем в годы Великой отечественной войны, в нацистском плену. В день рождения писателя рукопись торжественно выносят из фондов музея в экспозицию.

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