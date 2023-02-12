ГКЧС Чувашии предупредил жителей о "желтом" уровне опасности

Такая погода сохранится днем воскресенья и ночью с 12 на 13 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам Гидрометцентра Чувашии, в начале недели на территории республики ожидается "желтый" уровень опасности. Надвигается метель с ухудшением видимости до 500 метров, сильный южный ветер порывами до 15 метров в секунду.

Такая погода сохранится днем воскресенья и ночью с 12 на 13 февраля. На дорогах гололед, местами снежные заносы. ГКЧС Чувашии призывает жителей республики быть осторожными и в случае непредвиденных ситуаций вызывать экстренные службы по телефонам: 101 и 112.

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