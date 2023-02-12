Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 февраля 2023 11:37

ГКЧС Чувашии предупредил жителей о "желтом" уровне опасности

Прогнозируется метель, ухудшение видимости и сильный ветер
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Такая погода сохранится днем воскресенья и ночью с 12 на 13 февраля.

Такая погода сохранится днем воскресенья и ночью с 12 на 13 февраля.

Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам Гидрометцентра Чувашии, в начале недели на территории республики ожидается "желтый" уровень опасности. Надвигается метель с ухудшением видимости до 500 метров, сильный южный ветер порывами до 15 метров в секунду.

Такая погода сохранится днем воскресенья и ночью с 12 на 13 февраля. На дорогах гололед, местами снежные заносы. ГКЧС Чувашии призывает жителей республики быть осторожными и в случае непредвиденных ситуаций вызывать экстренные службы по телефонам: 101 и 112.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram