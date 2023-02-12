В Казани на двух ж/д вокзалах появятся зоны ожидания для маломобильных пассажиров

Воспользоваться зоной смогут пассажиры с нарушениями опорно-двигательного аппарата и не только. Фото: Объясняем.РФ в Татарстане

В Казани на железнодорожных вокзалах Агрыз и Казань-2 появятся зоны ожидания для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В 2022 году подобное место уже оборудовали на ж/д вокзале Казань-1 по проекту "Центр содействия мобильности на вокзалах".

Специальные зоны представляют собой зал ожидания, комнату отдыха для лежачих пассажиров и адаптированный санузел. Воспользоваться ими могут пассажиры с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются в кресле-коляске, слабо видят или путешествуют с собаками-поводырями.

Для слабослышащих граждан предусмотрено индукционное оборудование, для слабовидящих - тактильные напольные указатели, пиктограммы со шрифтом Брайля и мнемосхемы. Для юных пассажиров имеется детский уголок, сообщает пресс-служба проекта Объясняем.РФ в Татарстане.

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