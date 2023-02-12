Бастрыкин поручил доложить о расследовании пожара с тремя погибшими детьми в Татарстане

Дом полностью сгорел. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Татарстана

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о пожаре в Татарстане, в котором погибли три ребенка вместе с отцом. Доклад должен будет предоставить руководитель СУ СКР по республике Валерий Липской, сообщает пресс-служба федерального Следкома.

Напомним, утром 11 февраля в СНТ "Заречье-2" у села Новое Шигалеево Пестречинского района загорелся частный дом. В страшном пожаре погибли три девочки в возрасте от 5 до 12 лет и их 53-летний отец. Спастись удалось лишь матери, которая выпрыгнула в окно с двухлетним ребенком на руках.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". На данный момент ГУ МЧС Татарстана рассматривает две причины страшного пожара.

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