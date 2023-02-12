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НовостиЗдоровье12 февраля 2023 8:35

За сутки в Татарстане выявили 100 новых случаев коронавируса

При этом вылечилось всего 5 человек
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Госпитализация потребовалась 39 заболевшим.

Госпитализация потребовалась 39 заболевшим.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Татарстане выявили 100 новых случаев коронавируса. При этом госпитализация потребовалась 39 заболевшим, а вылечилось 5 человек. Такую статистику в воскресенье, 12 февраля, привел федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии коронавирус обнаружили у 196 221 человека, 192 478 из которых переболели, а 2 010 - скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 не изменился и равняется 3,9%.

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