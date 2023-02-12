В Чебоксарах таксист попался на уловку мошенников и перевел им более 32 тысяч рублей

Таксист сообщил им данные своих банковских карт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 10 февраля, в отделение полиции Чебоксар обратился 32-летний таксист с заявлением о краже денег с банковских карт.

Водителю поступил заказ, согласно которому он должен был перевезти девушку из Чебоксар в Канаш. Пока мужчина ждал клиента, ему позвонил работодатель девушки и попросил продиктовать номер карты, чтобы оплатить поездку. Таксист сообщил номер своей банковской карты, а после и все пароли, поступившие на телефон. По итогу у него списали порядка 24 тысяч рублей.

Мошенники на этом не остановились и позвонили мужчине еще раз. Они извинились, мол, первая оплата не прошла, и попросили его назвать данные другой карты. В результате таксист лишился еще 9 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Чувашии.

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