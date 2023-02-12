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НовостиОбщество12 февраля 2023 7:14

За неделю в Татарстане подешевели свинина и сосиски, но подорожали овощи и фрукты

При этом цены на крупы и молочную продукцию не изменились
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Возросла цена также на сыр, печенье и чай.

Возросла цена также на сыр, печенье и чай.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За неделю с 31 января по 6 февраля в Татарстане подешевели свинина, курица, сосиски, вареная колбаса, маргарин и творог. Килограмм свинины теперь стоит 265 рублей, килограмм сосисок - 374 рубля, а килограмм творога - 345 рублей, сообщает Татарстанстат.

Вместе с тем в республике подорожали молочные сухие смеси для детского питания (до 1005 рублей за килограмм), огурцы (до 245 рублей), помидоры (до 158 рублей) и бананы (до 96 рублей). Возросла цена также на сыр, печенье, чай, капусту, лук, свеклу, морковь и яблоки.

При этом цены на молочную продукцию, крупы, мясные и фруктовые консервы для детского питания, куриные яйца, сахар, соль, муку и хлебобулочные изделия изменились незначительно.

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