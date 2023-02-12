Прокуратура Лениногорска начала проверку после отравления угарным газом четырех человек

Старшего ребенка доставили в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Лениногорская прокуратура начала проверку информации об отравлении угарным газом четырех человек. Надзорное ведомство выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру скорой медицинской помощи. В квартире одного из домов по улице Ленина угарным газом отравились двое взрослых: мужчина 1966 года рождения и женщина 1964 года рождения. Вместе с ними в квартире находились и двое внуков 2014 и 2016 годов рождения.

Старшего ребенка доставили в больницу, а после осмотра отпустили домой. Остальные от госпитализации отказались, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Напомним, ранее в Казани 17-летняя девушка погибла от отравления угарным газом.

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