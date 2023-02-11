В Сабинском районе Татарстана на ремонт моста через реку Казкаш потратят 37,1 миллиона рублей

Работы на мосту должны быть выполнены до 20 ноября 2023 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сайте госзакупок главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса при Минтрансе Татарстана разместило тендер на проведение капитального ремонта моста в Сабинском районе через реку Казкаш.

Начальная стоимость контракта 37 159 637 рублей. Его исполнитель должен будет до 20 ноября этого года поменять на 47-метровом мосту полотно, пролетное строение и опорные части, установить ограждения и организовать плавный заезд и съезд машин с сооружения.

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