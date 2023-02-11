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НовостиОбщество11 февраля 2023 13:36

В Сабинском районе Татарстана на ремонт моста через реку Казкаш потратят 37,1 миллиона рублей

Длина сооружения составляет 47 метров
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Работы на мосту должны быть выполнены до 20 ноября 2023 года.

Работы на мосту должны быть выполнены до 20 ноября 2023 года.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сайте госзакупок главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса при Минтрансе Татарстана разместило тендер на проведение капитального ремонта моста в Сабинском районе через реку Казкаш.

Начальная стоимость контракта 37 159 637 рублей. Его исполнитель должен будет до 20 ноября этого года поменять на 47-метровом мосту полотно, пролетное строение и опорные части, установить ограждения и организовать плавный заезд и съезд машин с сооружения.

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