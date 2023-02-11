В Авиастроительном районе Казани почти на сутки без воды оставят более 100 домов

Воду отключат с 9.00 14 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для улучшения водоснабжения в Авиастроительном районе Казани проведут необходимые работы на сетях. В связи с этим планируется отключить более 100 домов.

Так, с 9.00 14 февраля и до 6.00 15 февраля воды не будет, в частности, на улицах Айдарова, Белинского, Беломорская, Гудованцева, Карагандинская, Лядова, Максимова, Обнорского Побежимова, Челюскина и Тэцевская.

Кроме того, отключение произведут и в поселках Грабарский, Новое Караваево, Северный, Сухая река, СНТ «Сирень», «Строитель-1», «Ягодка», «Элекон-2», «Сад №3 Казанской ТЭЦ-2», с/о «Нарцисс». С подробным списком адресов можно ознакомиться здесь.

- Автоцистерны с водой будут выезжать согласно заявкам, принимаемым по телефону: 8 (843) 231 62 60, - сообщает МУП «Водоканал».

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