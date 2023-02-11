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НовостиОбщество11 февраля 2023 12:29

В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен уже на 16%

К 11 февраля было сдано более полумиллиона квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Например, по программе социальной ипотеки в республике в эксплуатацию введено уже 15 многоквартирных домов.

Например, по программе социальной ипотеки в республике в эксплуатацию введено уже 15 многоквартирных домов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

План Татарстана на 2023 по строительству жиля уже выполнен на 16%. По состоянию на 11 февраля в эксплуатацию было введено 503 тысячи квадратных метров, сообщил в субботу на республиканском совещании глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.

Что же касается строительство коммерческого жилья, то тут годовой план, по словам министра, выполнен на 14%. Сдано 43 дома площадью 202 тысячи квадратных метров.

В свою очередь программа социальной ипотеки в республике выполнена на 27%. Так, в эксплуатацию введено уже 15 многоквартирных домов. Остается достроить еще 55 домов.

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