В Чувашии за одни сутки в ДТП на крышу перевернулось две машины

дна из машин перед опрокидыванием врезалась в дерево. Фото: ГИБДД Чувашии

10 февраля в районе семи часов утра в Чувашии произошли две аварии, в результате которых машины перевернулись на крышу.

Первое ДТП произошло в Алатырском районе. Там водитель автомобиля «Лифан» не справился с управлением, из-за чего съехал с дороги в кювет, где и перевернулся. Сидевший за рулем машины мужчина получил различные травмы и был госпитализирован с места происшествия, сообщает ГИБДД Чувашии.

Рассказали в ведомстве про второй похожий случай, который произошел в Марпосадском районе. На втором километре дороги «Атлашево -Волга –Марпосад» водитель автомобиля «Лада -211440» так же съехал в кювет, а после врезался в дерево. Мужчина получил травмы.

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