В Татарстане в течение нескольких дней наблюдается рост заболеваемости коронавирусом

За последние сутки было госпитализировано 54 зараженных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие отчетные сутки в Татарстане было подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом. При этом 54 пациента пришлось госпитализировать, гласят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Таким образом в республике наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Так, в среду речь шла о менее 80 новых случаях заражения. Затем эта цифра начала расти с каждым днем и приближаться к 100.

Отметим, что, по данным все того же федерального оперативного штаба, за все время в Татарстане коронавирус был диагностирован у 196 121 человека, 192 473 из которых на данный момент считаются выздоровевшими. Число же скончавшихся в результате заражения пока остается на прежнем уровне – 2 010 смертей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram