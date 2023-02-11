Мэр Казани Ильсур Метшин вручил благодарственные письма работникам сельского хозяйства

Все награжденные принимали активное участие в организации, а также проведении сельхозярмарок и Сабантуя в столице Татарстана. Фото: metshin.ru

В столице Татарстана в культурном центре «Сайдаш» чествовали работников сельского хозяйства – более 300 человек.

- Мы пригласили вас, чтобы от имени миллионной Казани сказать слова благодарности и поклониться за работу, которую вы делаете. Спасибо за то, что уже долгие годы вы растите хлеб – самое святое, что есть на Земле. Существует много профессий, каждая из них важна, но самая благородная из них – ваша, – сказал со сцены мэр города Ильсур Метшин.

Градоначальник в торжественной обстановке вручил приглашенным благодарственные письма за активное участие в организации Сабантуя и сельскохозяйственных ярмарок. Последних, по словам Метшина, за 10 лет в Казани было проведено 228 раз. Горожане купили там продуктов от местных сельхозпроизводителей на сумму более чем 8 миллиардов рублей.

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