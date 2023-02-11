В Казани «Ярдам - Помощь» проведет семь бесплатных курсов обучения и реабилитации для незрячих

Фото: БФ «Ярдам - Помощь»

В Общенациональном благотворительном фонде «Ярдам — Помощь» прошла пресс-конференция, посвященная продолжению проекта «Видеть и слышать сердцем». При поддержке Фонда президентских грантов планируется провести семь курсов обучения и реабилитации для незрячих 245 человек со всех регионов России. Реализация проекта рассчитана на полтора года и будет проходить при совместном финансировании.

Заместитель директора по экономике и финансам АНО «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» Светлана Салмина:

«Мы очень гордимся фондом «Ярдам-Помощь», который успешно подается на гранты, успешно их выигрывает. Хочу отметить факт вхождения фонда в топ-100 лучших проектов Фонда президентских грантов в 2018 году. Для Республики вы делаете, огромное, важное, значимое дело. Мы бы хотели видеть ваш фонд в качестве наставника для молодых НКО Республики Татарстан, которые находятся только в начале своего становления. Было бы замечательно ввести практику обмена опыта среди некоммерческих организаций. В свою очередь, Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций готов со своей стороны активно поддерживать, помогать, размещать на своих ресурсах информацию о вас и вашей деятельности».

Со слов президента ОБФ «Ярдам-Помощь» Ильгама Исмагилова, данный грант является очень весомой поддержкой для Фонда.

- Нам очень важно поддерживать стабильное функционирование наших проектов. Ведь основным источником финансирования являются благотворительные пожертвования, а как известно этот источник достаточно нестабильный. Поэтому грантовая помощь очень важна, — сказал он.

Ильгам Исмагилов подчеркнул, что все проекты, которые осуществляются в пользу инвалидов носят благотворительных характер. Отметил, что для улучшения жизни незрячих и слабовидящих может помочь их социальная адаптация.

Директор реабилитационного центра ОБФ «Ярдам-Помощь» Малика Гельмутдинова рассказала о членах команды, участвующих в проекте, каждый из которых вкладывают душу в свою работу.

- Каждый из моих сотрудников совмещает в себе навыки профессий врача и педагога, более того каждый из них вкладывает в свою работу душу, выступая в качестве психолога или же наставника. Признаюсь, коллеги меня поддержат, что во время проведения курсов, у наших сотрудников личная жизнь отходит на второй план, - говорила Малика Рафкатовна. Некоторые из сотрудников сами является «видящими сердцем», либо слабо видящими, что позволяет ещё больше изучить проблему инвалидов по зрению. Хочу выразить благодарность всем, кто присутствовал и поддерживал наш проект, ведь он дает незрячим людям возможность адаптироваться к новым условиям жизни. Для нас это большая гордость, что проект признан на федеральном уровне, поэтому мы не собираемся в дальнейшем понижать планку.

СПРАВКА

Проект «Видеть и слышать сердцем» является одним из лучших проектов, поддержанных Фондом президентских грантов, входил и в ТОП-100. Проект уже в третий раз стал победителем и также занял одну из верхних строчек по объёмам гранта среди получателей грантов из Татарстана. Проект «Видеть и слышать сердцем» позволяет комплексно подойти к поддержке незрячих и слабовидящих людей, создавая возможности социальной и бытовой реабилитации на базе Реабилитационного центра.

В реализации проекта задействовано большое количество сотрудников и партнеров. Используются различные технические средства для реабилитации, позволяющих повысить эффективность проводимых занятий. Ожидаемые результаты это — знания и умения, позволяющие облегчить жизнь инвалидов, выведение их из депрессивного, социальная интеграция, развитие творческой активности, укрепление физического и психологического здоровья, расширение круга общения.

В структуру образовательной программы входят следующие дисциплины:

— Обучение чтению и письму по системе Луи Брайля. Благодаря шрифту Брайля незрячие получают информацию из книг, пользуются Интернетом на брайлевском дисплее, ориентируются в пространстве по тактильным табличкам.

— Обучение арабскому языку плоскопечатным шрифтом позволяет читать священные книги в оригинале на арабском языке, изучать правила чтения Корана по системе Брайля.

— Обучение компьютерной грамотности с помощью специальной программы jaws, которая озвучивает отображаемую на мониторе текстовую и графическую информацию. Благодаря jaws незрячий самостоятельно работает с текстами, ищет информацию, общается в интернете.

— Изучение предмета Религии мира и уроки нравственности знакомит с особенностями религий, расширяет кругозор, заставляет задуматься о духовных ценностях. Уроки нравственности внушают основы благого поведения, обучают этике поведения в общественных местах.

Духовно-психологическая поддержка, включает в себя методы реабилитации, направленные на укрепление здоровья, улучшение функций опорно-двигательного аппарата, формирование здорового образа жизни, формирование у незрячих необходимых умений и навыков самостоятельной ориентации в пространстве, формирование необходимых навыков для социализации инвалидов по зрению. Для этого проводятся консультации и лекции психологов, занятия арт-терапией и психологические тренинги, юридические и медицинские лекции, занятия по домоводству, уроки прикладного искусства, занятия физической культурой, занятия по ориентированию на местности и в помещении. Реабилитанты обучаются поведению в общественных местах, активно участвуют в мероприятиях, связанных с творчеством, культурой и отдыхом, посещают театры, музеи, кинотеатры, спортивные матчи и мастер-классы. Таким образом у подопечных решается проблема общения с окружающими людьми, улучшается эмоциональное состояние, снижается тревога и депрессия. Каждый получает медицинское сопровождение, наблюдение у врача и курс массажа на специальных массажных креслах и кроватях.