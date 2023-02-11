СУ СКР по Татарстану опубликовало видео с пожара, на котором погибли трое детей и их отец

Пожар произошел рано утром 11 февраля. Фото: МЧС Татарстана

В Пестречинском районе произошел ужасный пожар в частном доме, который унес жизни трех девочек в возрасте от 5 до 12 лет, а также их 53-летнего отца. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Работают следователи. СУ СКР по Татарстану опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, что от жилого здания практически ничего не осталось.

Напомним, возгорание в доме СНТ «Заречье-2» у села Новое Шигалеево произошло рано утром 11 февраля. По прибытию пожарных жилое здание уже полностью было охвачено огнем.

Дом почти весь выгорел. Фото: МЧС Татарстана

После того как его потушили, среди сгоревших конструкций были обнаружены тела погибших. Известно, что из пожара удалось спастись 35-летней женщине, она выпрыгнула из окна с двухлетним ребенком на руках. Их госпитализировали, в том числе, и с подозрением на переломы.

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