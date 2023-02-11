Специалист Минэкономики Татарстана и врач клиники перевели мошенникам 5 миллионов рублей

На уловки мошенников попадаются не только пенсионеры, но и руководители предприятий Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалист Министерства экономики РТ в течение нескольких дней переводила мошенникам сумму более 1,9 миллиона рублей. Злоумышленники убедили ее, что нужно погасить кредит, оформленный на ее имя.

Еще одной жертвой дистанционных мошенников стал директор предприятия в Спасском районе. Он перечислил на незнакомые счета 2,2 миллиона рублей. А врач одной из клиник Татарстана после общения с аферистами лишилась 3,1 миллиона рублей,

- 32-летней женщине несколько дней приходили в мессенджер сообщения о краже денег с ее банковской карты. Для защиты средств предлагалось перевести имеющиеся суммы на «резервные счета», - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

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