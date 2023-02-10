Форвард "Рубина" Косарев продолжит карьеру в астраханском "Волгаре"

В нынешнем сезоне форвард лишь трижды выходил на поле в составе "Рубина". Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Казанский "Рубин" расстанется с форвардом Кириллом Косаревым. Об этом сообщает телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым". 21-летний форвард так и не сумел толком закрепиться в команде, проиграв конкуренцию Лисаковичу, Фамейе и Муллину, а учитывая скорое подписание примы "Нефтехимика" Мераби Уридии, пробиться в состав "казанского галактикос" для Косарева станет почти не реальной задачей.

Отметим, что Косарев уже тренируется в составе Волгаря" из Астрахани. За эту команду форвард выступал во второй половине прошлого сезона, где в 13 матчах забил 1 гол. В нынешнем сезоне у Косарева только три матча за "Рубин" без результативных действий.

Сейчас астраханцы решают вопрос с "Рубином", чтобы взять 21-летнего форварда на максимально выгодных для себя условиях с прицелом и на следующий сезон.

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