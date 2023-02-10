В Казани водитель автобуса грозился разбить нос пассажиру, который не хотел платить за проезд

В итоге пассажир вышел, пнул дверь и удалился. Фото: Алина НИЗАМОВА

В Казани произошел конфликт в салоне общественного транспорта. ВОдитель требовал от пассажира оплатить проезд и в какой-то момент не выдержал и и пригрозил ударом по носу. Кадры инцидента появились в соцсетях.

Как рассказали очевидцы инцидента, пассажир не оплатил проезд. Это не понравилось водителю и кондуктору. Последний даже грозился вызвать полицию. Впрочем, пассажир, снимавший происходящее на видео, заявил, что оплатит проезд только после извинений со стороны водителя и кондуктора.

Пассажир то и дело возмущался, что его трогают. В итоге водитель пригрозил сломать ему нос. Также водитель пытался выхватить телефон, на который шла съемка. За что пассажир требовал извинений от водителя и кондуктора не известно. Меж тем, очевидцы сообщают, что мужчина в итоге вышел из салона, пнул водительскую дверь и удалился.

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