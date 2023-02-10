В Йошкар-Оле водители 4 тысячи раз проезжали на красный сигнал светофора

Наиболее аварийными регулируемыми перекрестками столицы Марий Эл стали пересечения улиц Машиностроителей – Зарубина, Воинов-Интернационалистов – Кирова, Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нарушение водителями правил проезда светофоров является одной из причин аварийности в Йошкар-ОЛе. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики. Так, в Йошкар-Оле за год по этой причине произошло 64 ДТП, в которых 2 человека погибли и 115 пострадали.

Наиболее аварийными регулируемыми перекрестками столицы Марий Эл стали пересечения улиц Машиностроителей – Зарубина, Воинов-Интернационалистов – Кирова,

Благодаря камерам только в этом году было зафиксировано уже около 4 тысяч проездов автомобилей на красный свет. Чаще всего водители пытаются «проскочить» пересечение улиц Кирова – Воинов Интернационалистов – около двух тысяч нарушений.

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