В Йошкар-Оле на несколько дней перекроют движение по улицам Зарубина и Волкова

Причина ограничения движения - ремонт тепловой сети. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Йошкар-Оле на несколько дней перекроют участки улиц Зарубина и Волкова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Марий Эл.

Так, с 13 до 18 февраля будет запрещен проезд по улице Зарубина на участке от улицы Лобачевского до улицы Машиностроителей. Кроме того, до 22 февраля будет закрыт проезд на улице Волкова на участке от улицы Пролетарской до улицы Льва Толстого. Причина ограничения движения - ремонт тепловой сети.

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