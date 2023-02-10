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НовостиОбщество10 февраля 2023 15:11

В Йошкар-Оле на несколько дней перекроют движение по улицам Зарубина и Волкова

Дороги перекроют с 13 февраля
Рината СТРЕБКОВА
Причина ограничения движения - ремонт тепловой сети.

Причина ограничения движения - ремонт тепловой сети.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Йошкар-Оле на несколько дней перекроют участки улиц Зарубина и Волкова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Марий Эл.

Так, с 13 до 18 февраля будет запрещен проезд по улице Зарубина на участке от улицы Лобачевского до улицы Машиностроителей. Кроме того, до 22 февраля будет закрыт проезд на улице Волкова на участке от улицы Пролетарской до улицы Льва Толстого. Причина ограничения движения - ремонт тепловой сети.

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