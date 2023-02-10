В день проведения реконструкции "Сталинградской битвы" в Набережных Челнах запустят больше автобусов

Автобусы будут курсировать по проспекту Чулман. Фото пресс-службы мэрии Набережных Челнов.

В ближайшее воскресенье, 12 февраля в Набережных Челнах проведут реконструкцию "Сталинградской битвы". Для того, чтобы не было столпотворения автомобилей горожан просят приезжать к месту проведения мероприятия на автобусе. Тем более, что ради реконструкции к территории ипподрома запустят дополнительные автобусы.

Как рассказала начальник управления по делам молодежи исполкома Набережных Челнов Лейсан Видинеева, число автобусов, курсирующих по проспекту Чулман, будет увеличено.

Напомним, что реконструкция "Сталинградской битвы" состоится в Набережных Челнах 12 февраля в 12.00. В реконструкции будет задействовано четыре танка, три бронетранспортера, пушки, минометы, стрелковое оружие. Ожидается, что в мероприятии примут участие 210 реконструкторов со всей России.

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