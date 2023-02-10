Банк «Открытие»: 41% жителей ПФО стали больше следить за здоровьем после пандемии COVID-19

Фото: Олег УКЛАДОВ

Значительная часть жителей ПФО стала тратить больше денег на лекарства, тщательнее следить за своим здоровьем и заниматься физкультурой и спортом под влиянием пандемии COVID-19. 74% тратят на свое здоровье не более 5 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

41% опрошенных стали больше следить за своим здоровьем после пандемии. У 47% отношение к личному здоровью не изменилось: из них 26% тщательно следили за этим и до пандемии, а 21%, напротив, как не занимались этим до ковида, так не занимаются и сейчас. Только 1% после пандемии стали меньше заботиться о своем здоровье. 11% затруднились с ответом. 32% респондентов из-за пандемии стали лучше относиться к ЗОЖ и больше заниматься физкультурой и спортом. 56% не изменили отношения к ЗОЖ и занятиям физкультурой: из них 33% делали это до ковида и продолжают сейчас, 32% как не вели, так и не ведут здоровый образ жизни. При этом хуже относиться к ЗОЖ и физкультуре стал лишь 1%, а 12% затруднились с ответом. У 39% опрошенных увеличились расходы на лекарства по сравнению с пиком пандемии (у 25% скорее увеличились, у 14% определенно увеличились).

Лишь у 7% расходы на лекарства по сравнению с пиком пандемии снизились (у 6% скорее, у 1% определенно). 52% заявили, что тратят на лекарства примерно столько же, сколько на пике пандемии. Еще 3% затруднились с ответом.

Расходы на вызов и посещение врачей за последний год выросли у 19% опрошенных (у 14% скорее, у 5% определенно). Только у 8% эта статья расходов снизилась (у 6% скорее, 2% определенно). При этом у 69% траты на врачей не изменились. Еще 4% затруднились с ответом.

- Рост расходов россиян на медицину закономерен и связан с повышением цен на медицинские услуги, в среднем повышение составило порядка 12-15% - это уровень медицинской инфляции, при этом в стоматологии рост достигал 40% и более, - комментирует заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах» Ольга Купцова. - Снижение уровня медицинской инфляции в 2023 году не ожидается. А будет ли рост сильным или умеренным, очень зависит от того, насколько быстро и полно клиники смогут перейти на российские расходные материалы и препараты.

32% тратят на свое здоровье меньше 1000 рублей в месяц. У 42% личный месячный бюджет на здоровье составляет 1-5 тысяч рублей, 8% тратят 5-10 тысяч рублей, 2% – 10-20 тысяч рублей, 1% – более 20 тысяч рублей в месяц. 15% затруднились оценить расходы на свое здоровье.

*Опрос проведен банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах» 1–6 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.Алкомаркет в каждый дом: жители просят остановить повсеместное открытие «наливаек»