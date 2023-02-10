Владимир Путин вручил преподавателю и сотруднику ИГиНГТ КФУ, реализующему курсы повышения квалификации в CdoGEO, премию президента РФ в области науки и инноваций

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В Кремле состоялось награждение лауреатов премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год, среди них — старший научный сотрудник НИЛ методов увеличения нефтеотдачи НЦМУ «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», доцент кафедры разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Ирек Мухаматдинов.

После торжественной церемонии глава государства провел беседу с молодыми учеными. Ирек Мухаматдинов рассказал о разработке в Казанском федеральном университете катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов, деятельности Научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты».

- Хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, а также Совет при Президенте РФ по науке и образованию за столь высокую оценку моего вклада в научный результат, который позволит существенно изменить добычу высоковязкой нефти. Конечно, без возможностей, предоставленных мне со стороны Казанского федерального университета, такой результат был бы невозможен. Хотел бы поблагодарить директора Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Даниса Нургалиева, заведующего кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ Михаила Варфоломеева, руководителя научно-исследовательской лаборатории «Внутрипластовое горение» Алексея Вахина, а также всю нашу команду за безмерную поддержку, вклад в общую победу. Отдельное спасибо моим родителям, супруге и любимой дочери, – сказал Ирек.

Данная технология успешно прошла опытно-промысловые испытания на месторождениях в Татарстане, Самарской области и на Кубе – месторождении Бока де Харуко.

- Отрадно отметить, что такие успешные ученые и талантливые преподаватели, как Ирек Мухаматдинов участвуют в проектах CdoGEO и продвигают свои научные разработки в крупнейших нефтегазовых компаниях, — говорит заместитель директора ИГиНГТ по маркетингу, директор Центра дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO) Ильдус Чукмаров. — Так, Ирек Мухаматдинов принял участие при проведении нами курса «Технология SAGD для добычи высоковязких нефтей» в Гаване для специалистов кубинской национальной нефтегазовой компании Cupet и подразделений. В декабре 2022 года он принял участие в реализации курса повышения квалификации CdoGEO для руководителей Cupet. Ирек сопроводил их поездку в ООО «РИТЭК» — научно-технический полигон ПАО «ЛУКОЙЛ» и рассказал о совместных проектах КФУ и компании по внедрению катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов. Также в декабре молодой ученый принял участие в организации встречи с директором производственного отдела CEINPET Фрейей Гонсалес Нуньес и главным специалистом биотехнологической лаборатории CEINPET Таис Эрнандес Гомес. Ирек Мухаматдинов подробно рассказал о разработках и провел экскурсию по лаборатории. К слову, Фрейя Гонсалес Нуньес вызазила желание, чтобы Ирек стал соруководителем ее научной работы.Мы поздравляем Ирека Мухаматдинова и весь коллектив ИГиНГТ под руководством Даниса Нургалиева с этой наградой! CdoGEO поддерживает молодых ученых и преподавателей и приглашает их к реализации программ дополнительного профессионального образования. Желаем Иреку Мухаматдинову успехов в научной и преподавательской деятельности и реализации поставленных целей.