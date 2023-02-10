В Казани осудили капитана теплохода, который по пьяни посадил судно на мель

Инцидент произошел на Волге в мае 2022 года. Фото: Центральное МСУТ СК России

Капитан теплохода «Восход-51» был признан судом виновным по уголовной статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Было доказано, что 29 мая капитан, приняв на грудь порцию спиртного, встал за штурвал теплохода с пассажирами. В пути из Казани на остров-град Свияжск, а именно на 1 308 километре реки Волка он нарушил правила плавания по внутренним водным путям. Из-за этого судно резко село на мель. В результате чего различные травмы в виде ушибов и ссадин получили шесть пассажиров теплохода.

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