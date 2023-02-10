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НовостиПолитика10 февраля 2023 13:20

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев вернулся домой из зоны СВО

Он отправился на спецоперацию добровольцем в ноябре 2022 года
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В своем telegram-канале он рассказывал о быте военнослужащих на месте дислокации и публиковал кадры из боя. Фото: telegram-канал Эдуарда Шарафиева

В своем telegram-канале он рассказывал о быте военнослужащих на месте дислокации и публиковал кадры из боя. Фото: telegram-канал Эдуарда Шарафиева

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев вернулся в республику из зоны СВО. Он отправлялся на спецоперацию добровольцем и пробыл там три месяца. О его возвращении сообщает филиал российского союза боевых искусств по региону.

Напомним, Шарафиев находился в зоне СВО с ноября 2022 года. В своем telegram-канале он рассказывал о быте военнослужащих на месте дислокации и публиковал кадры из боя, длившегося более шести часов.

Он также выходил на связь, чтобы поблагодарить главу Татарстана Рустама Минниханова за помощь бойцам и поздравить детей из ДНР с наступающим Новым годом.

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