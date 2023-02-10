Ново-Савиновский район остается единственным в городе, где нет своего ДК. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле парка Победы в Казани появится новый дом культуры. Как оказалось, Ново-Савиновский район остается единственным в городе, где нет своего ДК.

Площадь земельного участка, на котором расположится дом культуры составляет 6,24 тысячи квадратных метров. Эта территория также удобна тем, что здесь проходят три трамвайных, шесть автобусных и один троллейбусный маршруты.

В скором времени начнется работа с Институтом развития городов Татарстана по созданию проекта нового культурного объекта, сообщил глава Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани Фанис Нурмухаметов на отчете депутатов городской думы.

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