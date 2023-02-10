В 2022 году на светофорах Казани установили около 700 информационных секций

Подобные секции планируют разместить еще на шести перекрестках города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году на казанских светофорах установили 685 дополнительных секций. Они информируют водителей, что при повороте налево или направо, могут переходить дорогу пешеходы.

На этой неделе такие указатели появились на пересечении улиц Четаева и Абсалямова, Чистопольской и Нигматуллина, Ибрагимова и Восстания, Ямашева и Короленко, Габишева и Сафиуллина, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Исполкома Казани.

Подобные секции планируют разместить еще на шести перекрестках города. Ранее стало известно, что в Казани установят видеокамеры, которые будут фиксировать водителей, не пропускающих пешеходов.

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